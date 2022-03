Wrocław Tattoo Show 2022. Święto miłośników tatuażu w Hali Ludowej [MNÓSTWO ZDJĘĆ]

Podczas targów we Wrocławiu swoje umiejętności prezentuje ponad 130 najlepszych tatuażystów. Wystawcy przygotowali liczne prelekcje oraz stoiska z akcesoriami i kosmetykami do pielęgnacji skóry z tatuażem. Nie brakuje też konkursów na najciekawsze tatuaże w różnych kategoriach oraz koncertów. Imprezie towarzyszy zlot fanów amerykańskich aut oraz kultury custom.

Niezdecydowani mogą spróbować tatuażu tymczasowego. Nie brakuje też chętnych na wykonanie piercingu. To forma ozdabiania ciała polegająca na wykonywaniu przekłuć i wprowadzaniu w takie miejsca kolczyków.

"Przyjechałyśmy tu, aby ozdobić w ten sposób piersi. Zabieg nie jest bolesny, a materiał, z którego wykonane są kolczyki to tytan. Nie powoduje on redakcji alergicznych i - co równie ważne w codziennym życiu - nie piszczy np. na bramkach w sklepach" - mówiły po zabiegu Martyna i Natalia, siostry z Wrocławia, które spotkaliśmy w Hali Ludowej.