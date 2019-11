Architekci z AP Szczepaniak zaprezentowali pierwsze wizualizacje nowej inwestycji mieszkaniowej na Kępie Mieszczańskiej. Uwagę przyciąga tarasowa forma balkonów, pionowe wykusze i ceglana elewacja. Inwestor dostał już pozwolenie na budowę.

– Kępa Mieszczańska cieszy się renomą i jest jedną z najlepszych lokalizacji w mieście, a to było główne kryterium wyboru lokalizacji. Kępa Park powstanie blisko miejskiego życia, a jednocześnie w otoczeniu zieleni, ciszy i spokoju, co wpłynie na wysoki komfort życia – argumentuje Paweł Kleszcz, dyrektor ATC Development. – Dostosowaliśmy obiekt do otoczenia, a strukturę mieszkań do oczekiwań rynku i nabywców. Co ważne, do współpracy zaprosiliśmy najlepszych architektów – podkreśla.

– Zdecydowaliśmy się na zamknięcie wykuszy, loggii, i balkonów w spójny układ kompozycyjny o naprzemiennym rozmieszczeniu.

Kępa Park to budynek mieszkalny z recepcją i dwupoziomowym garażem podziemnym. Nowa inwestycja powstanie na wrocławskiej Kępie Mieszczańskiej.Budowa już się rozpoczęła, zakończy się w trzecim kwartale 2021 roku. Docelowo jej realizacją i sprzedażą lokali zajmie się doświadczona spółka ATC Development, należąca do Zbigniewa Woźniaka, przedsiębiorcy z 30-letnim doświadczeniem, właściciela jednej z największych i najnowocześniejszych na świecie firm produkujących jaja konsumpcyjne. Przedstawiciele spółki podkreślają, że Kępa Park to projekt o podwyższonym standardzie, w doskonałej lokalizacji.Autorami projektu Kępy Park są architekci z wrocławskiego biura AP Szczepaniak. Pracownia zaprezentowała właśnie wizualizacje. Na pierwszy rzut oka widać elewację z czerwonej cegły i balkony okalające budynek. Architekci zastosowali obwodowe balkony w celu uzyskania zamkniętej i spójnej kompozycji. – Płyty elewacyjne będące m.in. obudową balkonów zaprojektowano w układzie horyzontalnym, jako nieregularną grę światłocieni i połączono je z przeszklonymi balustradami części frontowych tak, by optycznie obniżyć bryłę budynku. Taka kompozycja spaja balkony w jednolitą bryłę, tworząc jednocześnie jej zróżnicowany charakter – wyjaśnia Artur Szczepaniak, projektant główny z pracowni AP Szczepaniak. Duże powierzchnie przeszkleń otwierają widok na zieloną okolicę.Z kolei elewacja z tynku dekoracyjnego w kształcie cegły klinkierowej nawiązuje do zabudowy historycznej Kępy Mieszczańskiej – do przedwojennych budynków wojskowych i koszar artyleryjskich oraz wcześniejszych, osiemnastowiecznych fortyfikacji. Kolejnym ważnym elementem odniesienia jest sąsiedztwo rzeki oraz zieleni wzdłuż jej brzegów. – Jasna kolorystyka płyt elewacyjnych ma podkreślać otaczającą nadrzeczną zieleń oraz kojarzyć się z czasami współczesnymi i z nowoczesną architekturą, która symbolicznie okala miejską strukturę historyczną – tłumaczy architekt Artur Szczepaniak. – Tak więc elewacja projektowanego budynku będzie niejako świadkiem historii tej wyspy – dodaje.Trzecim architektonicznym elementem wyróżniającym projekt są pionowe wykusze widoczne od drugiej do ostatniej kondygnacji budynku. – Dzięki nim bryła jest bardziej rozczłonkowana – mówi architekt.Budynek Kępa Park został stworzony w kształcie litery C, co umożliwiło odpowiednią komunikację oraz zaprojektowanie wewnętrznego dziedzińca. Jego południową część zaprojektowano z obniżoną liczbą kondygnacji do pięciu, o formie tarasowej, aby nie zacieniać sąsiedniego, istniejącego budynku. W Kępie Park powstanie 148 mieszkań: jednopokojowych, dwupokojowych i trzypokojowych. Mieszkania będą dostępne zarówno z aneksem kuchennym, jak i odrębną kuchnią. Nabywca, w zależności od preferencji, będzie mógł wybrać odpowiednie dla siebie rozwiązanie. – Elementem kształtującym bryłę był zamysł, aby wszystkie mieszkania posiadały jak najlepsze nasłonecznienie – podkreśla Artur Szczepaniak. W budynku znajdą się: podziemny dwupoziomowy garaż na 204 miejsca parkingowe, komórki lokatorskie i rowerownie. Zagospodarowany zostanie teren wokół inwestycji – pojawią się drogi, chodniki, oświetlenie i nowa zieleń.W budynku oprócz mieszkań znajdzie się 47 mikroapartamentów z łazienkami i aneksami kuchennymi. Większość z nich to lokale dwuosobowe. Przewidziano do nich osobne wejścia. Mikroapartamenty zaprojektowano na parterze, gdzie będzie także recepcja. Projektanci i inwestor zdecydowali, że to lepsze rozwiązanie na parterze niż punkty usługowe. – Nad parterem zaprojektowano strop obwodowy, we fragmentach spełniający funkcję balkonów, ale również funkcję zadaszenia wejść oraz funkcję wizualnie domykającą elewację – mówi Artur Szczepaniak. Teren wokół budynku zostanie starannie zagospodarowany m.in. poprzez budowę ogródków.Spółka ATC Development na wrocławskim rynku deweloperskim jest obecna od ponad 10 lat. Obecniezakończyła realizację wieloetapowej inwestycji na ponad 550 mieszkań – Śródmieście Odnowa na Przedmieściu Oławskim.