Wrocław. Tajemnicze znalezisko na budowie linii tramwajowej na Nowy Dwór

Podczas trwającej budowy trasy tramwajowej na Nowy Dwór robotnicy niespodziewanie odsłonili wejście do tunelu. To zaskoczyło budowlańców, którzy musieli poinformować o znalezisku archeologa i konserwatora zabytków.

Podczas prac związanych z budową trasy autobusowo-tramwajowej budowlańcy odkopali wlot tunelu. Do odkrycia doszło we wtorek, 10 grudnia, kiedy robotnicy przekopywali grunt przy wyburzonym wiadukcie nad ul. Smolecką. Tunel został znaleziony w ścianie, która podtrzymywała przęsło wiaduktu od strony Lidla.

Krzysztof Świercz z Wrocławskich Inwestycji po rozmowie z archeologiem przekazuje, może to być stary tunel rewizyjny, przejście do istniejącej kiedyś bocznicy kolejowej. Tunel ma betonowy strop, można wejść do środka na około 10 metrów, dalej przejście jest zasypane, jednak widać, jakby prowadziło pod tory, co może potwierdzać wstępną opinię archeologa, że korytarz był częścią infrastruktury kolejowej.

Miejsce będzie musiało zostać zabezpieczone i sprawdzone, jednak Świercz zapewnia, że nie wpłynie to na tempo prowadzonych prac. Wewnątrz tunelu budowlańcy znaleźli butelki szklane i plastikowe, a nawet plecak pozostawiony prawdopodobnie przez koczującą tam osobę.