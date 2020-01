Wrocław. Ta porodówka zostanie zamknięta. Nie będzie "cesarek"

Na Facebooku przedstawiciele placówki zamieścili natomiast informację, z której może wynikać, że głównym powodem takiej decyzji były pieniądze. W jednym z komentarzy zamieszczonych przez Centrum Zdrowia Kobiety - Medfemina czytamy, że ich oferta była skierowana do kobiet, które chciały rodzić w lepszych warunkach, niż są proponowane w publicznych szpitalach i które, przede wszystkim, było na to stać. Okazało się jednak, że takich pań znalazło we Wrocławiu i w okolicach za mało, by zapewnić ciągłość dyżuru położniczego przez całą dobę. Przedstawiciele szpitala podejrzewają, że ich oferta powstała przedwcześnie i nasz rynek nie był na nią jeszcze gotowy.

Na prywatnej porodówce na świat przychodziło średnio 500 dzieci rocznie. Decyzję o zawieszeniu wykonywania cięć cesarskich podjęto w ostatnich dniach grudnia. Trzeba było odwołać dwa zabiegi, a także wiele zaplanowanych już na styczeń wizyt, gdzie miały zostać ustalone konkretne daty porodu.