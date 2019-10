Wrocław. Szukasz pracy? Chcesz zmienić obecną? Rusza XII Edycja Absolvent Talent Days. Przyjdź!

29 października we Wrocławiu odbędzie się wyjątkowa XII Edycja Absolvent Talent Days – najlepszego i największego wydarzenia karierowego w Polsce.

Absolvent Talent Days już od XII edycji jak magnes przyciąga setki tysięcy młodych ludzi. Dlaczego musisz tam być? - Absolvent Talent Days to nowoczesne i szybkie podejście do rekrutacji, zaawansowane rozwiązania technologiczne ułatwiające rekrutację „tu i teraz”, to również ponad 100 bezpłatnych szkoleń oraz warsztatów z wartościowymi certyfikatami i spotkania z liderami opinii. Nasze podejście do rekrutacji doceniają też sami pracodawcy - dzięki Absolvent Talent Days szybciej niż dotychczas znajdą Cię w tłumie. To największe wydarzenie karierowe w Polsce, które daje uczestnikom setki możliwości! - zapowiadają organizatorzy. Widzimy się już 29 października we Wrocławskim Centrum Kongresowym Hali Stulecia. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wystarczy pobrać bilet na https://bit.ly/2qLx1XK Tegoroczna jesienna edycja to setki najlepszych pracodawców, którzy szukają przyszłych pracowników, zróżnicowania oferta bezpłatnych szkoleń i warsztatów oraz kilka stref m.in. strefa konsultacji CV!

Poznaj pracodawców i skorzystaj z bezpłatnej oferty szkoleń oraz warsztatów! W XII edycji Absolvent Talent Days weźmie udział ponad 700 pracodawców z 50 różnych branż. Wśród nich znaleźć będzie można wyjątkowych i nieoczywistych pracodawców m.in. Agencję Wywiadu oraz firmy o międzynarodowej sławie, jak chociażby PwC, State Street Bank czy Grupa Orbis. Podczas wydarzenia będziesz mieć szansę na porozmawianie z ich przedstawicielami. Podejdź do stanowisk wybranych przez siebie firm i zadaj pytanie obecnym tam pracownikom i rekruterom. Dowiedz się wszystkiego, co cię interesuje i łatwo aplikuj wykorzystując opaskę e-CV, którą otrzymasz przy rejestracji na wydarzeniu. Nigdy wcześniej nie było to aż tak proste! A jeśli to jeszcze nie czas na nowe wyzwania zawodowe to mamy dla Ciebie imponującą listę ciekawych szkoleń i warsztatów na których zdobędziesz wartościowe certyfikaty i poszerzysz swoje kompetencje – sprawdzaj na bieżąco agendę na naszej stronie i wybierz coś dla siebie.

Łatwo aplikujesz wykorzystując opaskę e-CV podczas wydarzenia! - Teraz już wszystko w Twoich rękach - porozmawiaj z pracodawcą i aplikuj za pomocą elektronicznej opaski - rozwiązanie e-CV, w szybki i łatwy sposób sprawi, że Twoje CV wpadnie wprost do odpowiedniej skrzynki pracodawcy. System e-CV pozwala na przepływ aplikacji bezpośrednio do Pracodawcy. Tym samym zakończyliśmy erę papierowych życiorysów i długich procesów rekrutacji. Rozmowa z Pracodawcą odbywa się tu i teraz. Targi można więc opuścić z pracą lub praktykami w kieszeni - dodają organizatorzy wydarzenia. Wystarczy, że przed wydarzeniem uzupełnisz swój profil i załączysz CV rejestrując się na naszym serwisie - https://bit.ly/2qLx1XK Na wydarzeniu nie zabraknie także sprawdzonych atrakcji. Uczestnicy będą mogli skonsultować swoje CV ze specjalistami, bezpłatnie wykonać profesjonalne zdjęcie do aplikacji i budować relacje zawodowe, które w przyszłości mogą zaprocentować nowymi pomysłami na ścieżkę kariery.

Agencja Wywiadu po raz pierwszy w historii pojawi się wśród młodych – tylko na Absolvent Talent Days!

Agencja Wywiadu jest służbą specjalną odpowiedzialną za pozyskiwanie ekskluzywnych informacji istotnych z punktu bezpieczeństwa zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej. Pozyskiwane informacje i analizy tworzone przez oficerów Agencji Wywiadu trafiają bezpośrednio do najważniejszych organów państwowych w Polsce. Pozwala to na podejmowanie strategicznych decyzji, które przyczyniają się do utrzymania bezpieczeństwa państwa oraz wzmocnienia pozycji RP na arenie międzynarodowej. Pobierz bezpłatny bilet na i https://bit.ly/2qLx1XK bądź krok przed innymi!

