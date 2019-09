Wrocław. Szlaban spadł na autobus MPK na przejeździe kolejowym

Początkowo przedstawiciele MPK sugerowali, że mogła to być awaria rogatek. To jednak szybko wykluczono. Poprosiliśmy Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei o przeanalizowanie monitoringu. Czy szlaban mógł opaść samoistnie?

- Maszynista otrzymał instrukcję od dyżurnego. Hasło "Baczność" oznacza, że powinien zmniejszyć prędkość do minimum. Rzeczywiście, zmniejszył prędkość jazdy, ale i tak przejechał bez żadnego problemu, między pociągiem a autobusem było jakieś 10 metrów. Nie było żadnego realnego niebezpieczeństwa - dodaje Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich.

W tym samym czasie jechał pociąg Kolei Dolnośląskich nr 6693 (kurs z Wrocławia do Trzebnicy). Mogło dojść do naprawdę niebezpiecznej sytuacji.

- Autobus wjechał na przejazd na migającym świetle. Szlaban spadł gdzieś w jednej trzeciej długości autobusu. Jedna z rogatek została uszkodzona. Widziałem to wszystko, byłem szóstym kierowcą jadącym za autobusem - opowiada Adam Góruk.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. godz. 13.15. Szlaban spadł na autobus linii 128.

- Samoczynnie "spadający szlaban" może być jedynie efektem zaniku napięcia w instalacji, wtedy zabezpieczenia na przejeździe kolejowym automatycznie przechodzą w tryb bezpieczeństwa, powodując tym samym samoczynne opadanie rogatek, jednak wczoraj taka sytuacja nie miała miejsca - powiedział nam we wtorek Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. - 9 września, kierujący autobusem linii 128 w momencie zadziałania sygnalizacji zrównał pojazd z sygnalizatorem świetlnym, w związku z czym mógł nie zauważyć zadziałania instalacji lub zignorował ten sygnał, efektem tego było opadnięcie rogatki na autobus.

To również sprawdziliśmy. - Nie ma takiej możliwości, by sygnalizacja działała nieprawidłowo. Zamontowana na przejeździe sygnalizacja spełnia wszystkie normy, jakie stawia się tego typu urządzeniom - zapewnia Natalia Kita, rzecznik prasowy DSDiK. - Jest to sygnalizacja wiodącego na rynku kolejowym i znaczącego w branży producenta, firmy BOMBARDIER.

Okazuje się też, że w tym miejscu kierowcy dość często łamią przepisy. - Na tym przejeździe bardzo często dochodzi do podobnych incydentów z udziałem kierowców, nasza jednostka średnio od kilku do kilkunastu razy w skali miesiąca kieruje na policję wnioski o ukaranie sprawców za analogicznie wykroczenia - dodaje Loch.

Zdjęcie z tego zdarzenia pokazaliśmy również Mirosławowi Siemieńcowi, rzecznikowi prasowemu PKP PLK i zapytaliśmy, jak często takie sytuacje zdarzają się z powodu awarii. Okazuje się, że praktycznie wszystkie takie przypadki to wina kierowców.