Wrocław. Szalona, wspaniała zabawa w klubie Jamaica w Pasażu Niepolda. Zobacz zdjęcia z piątkowej imprezy

Piątkowy wieczór był udany, jeśli spędziliście go na zabawie z klubie Jamaica w Pasażu Niepolda. A już 17 września we Wrocławiu w klubie Jamaica wystąpi NA ŻYWO Ronnie Ferrari, twórca hitu: "ONA BY TAK CHCIAŁA"! Zapraszamy

polecane: Muzotok Szymon Wydra & Carpe Diem Wideo