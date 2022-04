Wrocław Świebodzki znów dworcem! Pociągi wrócą po ponad trzech dekadach Błażej Organisty

Wiele wskazuje na to, że pociągi wrócą na dworzec Świebodzki. Według założeń programu Kolej Plus, najpóźniej w 2028 roku.

Wiele wskazuje na to, że za około 6 lat Świebodzki ponownie stanie się prawdziwym dworcem. Ma być połączony ze stacją Wrocław Muchobór Wielki. Pociągi pojadą do Środy Śląskiej, Wołowa i Jaworzyny Śląskiej. Na infrastrukturę i nowe połączenia samorząd dostanie pieniądze od państwa w ramach programu Kolej Plus, ale będzie musiał dołożyć część od siebie.