Wrocław stolicą elektromobilności!

Miejska wypożyczalnia samochodów elektrycznych Vozilla liczy już 200 samochodów. Prosta obsługa przez aplikację w telefonie, przystępne ceny oraz specjalne miejsca parkingowe sprawiają, że popyt na tę formę miejskiego transportu stale rośnie. Co więcej omijamy korki, ponieważ wszystkie samochody elektryczne mogą korzystać z buspasów, a tych we Wrocławiu wciąż przybywa, podobnie jak stacji ładowania. Dzisiaj samochód elektryczny naładujemy we Wrocławiu w około 20 miejscach, przykładowo przy Dworcu Głównym, na parkingach NFM, CH Magnolii, Sky Tower czy na stacjach Orlenu, między innymi przy ul. Ks. Witolda i na autostradzie A4. To dopiero początek, ponieważ plany na rozwój tej części infrastruktury miejskiej są bardzo ambitne.

W związku z narastającym zainteresowaniem pojazdami elektrycznymi, na mapie Wrocławia zagościł nowy element, który prawdopodobnie na stałe wpisze się w architekturę miasta – hulajnogi. Dostarczone przez trzy firmy: Hive, Lime i Bird stworzyły flotę łącznie pond 1000 pojazdów. Wypożyczanie poprzez aplikację mobilną to niewielki wydatek. Ponieważ hulajnogi mogą poruszać się z prędkością nawet do 25km/h, są doskonałą opcja transportu zwłaszcza latem, kiedy taka przejażdżka stanowi czystą przyjemność. Zwolennicy większych i szybszych pojazdów także znajdą coś dla siebie w miejskiej ofercie. Skutery elektryczne to trzecia propozycja w wachlarzu opcji ekologicznego transportu we Wrocławiu. Marki, które można dostrzec na ulicach to Hop.City, Blinkee.city i GoScooter.pl. Razem posiadają około 400 skuterów, które również można wypożyczyć za pomocą aplikacji.

Wrocław to nie tylko miejsce, w którym idea car-sharingu jest coraz popularniejsza. To właśnie w okolicach tego miasta, w Biskupicach Podgórnych, w ramach projektu greenfield powstała największa w Europie fabryka baterii litowo-jonowych do aut elektrycznych – LG Chem Wrocław Energy. Produkcja opiera się na tworzeniu wszystkich komponentów baterii: elektrod, ogniw, modułów oraz akumulatorów, które napędzają samochody elektryczne na całym świecie. LG Chem Wrocław Energy to jedyny taki zakład w całej Europie. Firma pozostaje też jednym z największych pracodawców na Dolnym Śląsku. Obecnie koreański gigant zatrudnia prawie 3000 osób, jednak w związku z dynamicznym rozwojem wciąż poszukuje pracowników produkcji, techników, inżynierów oraz specjalistów. Rekrutacje prowadzone są nieustannie, aby stworzyć niezawodny zespół na miarę nowoczesnego zakładu pracy. Doświadczenie na stanowiskach operatorskich nie jest wymagane, a więc aplikować może w zasadzie każdy, kogo interesuje praca z najnowszymi technologiami w branży motoryzacyjnej. To co liczy się najbardziej, to chęć do pracy oraz dyspozycyjność. Potencjalnych kandydatów do pracy w LG Chem Wrocław Energy z pewnością zainteresuje szeroki pakiet benefitów. Jednym z nich jest darmowy dojazd do i z pracy. Na całym Dolnym Śląsku znajduje się około 50 przystanków, z których każdego dnia pracownicy są dowożeni do siedziby firmy. To dla nich duże ułatwienie oraz oszczędność. Na osoby, które zdecydują się pracować, czeka umowa o pracę podpisywana od razu na dwa lata oraz jasna i atrakcyjna ścieżka kariery umożliwiająca szybki awans. LG Chem to nie tylko praca. To również możliwość poznania kultury miejsca, z którego wywodzi się firma – Korei Południowej. Firmowa restauracja oferuje pracownikom zarówno polskie jak i koreańskie dania, a w sklepiku można kupić wiele oryginalnych, koreańskich przekąsek. Ponieważ firma nie wymaga doświadczenia na stanowiskach operatorskich, LG Chem zapewnia liczne szkolenia, zarówno te wdrożeniowe jak i doskonalące – pozwalające na podnoszenie kwalifikacji. Pracownicy zapytani o to co cenią najbardziej, wskazują stabilność zatrudnienia.

LG Chem Wrocław Energy to zdecydowanie bardzo duży gracz na wrocławskim rynku pracy. Dla pracowników to szansa na stabilne zatrudnienie: pracę przy najnowocześniejszych maszynach, które tworzą baterie napędzające samochody takich marek jak: Porsche, Audi czy BMW. Obecnie fabryka produkuje miesięcznie baterie do około 30 tys. samochodów. Plany do 2021r. uwzględniają produkcję nawet miliona takich baterii rocznie. Skala projektu oznacza znaczną rozbudowę. Dziś kompleks zajmuje około 40 hektarów, jednak to dopiero początek. Ilość hal bardzo szybko wzrasta, czego wynikiem jest pojawienie się nowych miejsc pracy. Docelowo planuje się zatrudnienie nawet 6 tysięcy osób. Dla Gminy Kobierzyce jak i Wrocławia to zdecydowanie ogromy powód do dumy. Dolny Śląsk stał się centrum elektromobilności w Polsce.

