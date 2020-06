Wrocław. Stan ostrzegawczy na Odrze przekroczony. Robi się niebezpiecznie (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Odra podnosiła się od piątkowego popołudnia. Wówczas na wodowskazie tuż przed Wrocławiem notowano głębokość 314 cm, a w poniedziałek o godz. 11 jest to już 394 cm. To oznacza, że stan ostrzegawczy przekroczony jest o 14 cm, ale do stanu alarmowego rzeki (450 cm) zostało jeszcze ponad pół metra.

W centrum Wrocławia, na jazie przy moście Pomorskim widać jak potężny jest żywioł. Masy wody robią wrażenie, a wrocławianie już tradycyjnie przychodzą w to miejsce obserwować rzekę. Tak robili w 1997 roku, później w 2010, ale dziś wydaje się, że sytuacja nie jest tak groźna.

Wysoki poziom wody widać także dobrze na Wybrzeżu Dunikowskiego oraz z tyłu urzędu wojewódzkiego, gdzie częściowo pod wodą znalazła się przystań rzeczna.