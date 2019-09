Wrocław. Stacja paliw ORLEN już działa w N-Parku przy ul. Maślickiej

N-Park na Maślicach to drugi projekt pod tą marką we Wrocławiu i trzecia inwestycja firmy Napollo w mieście. Powierzchnia najmu obiektu to 5,3 tys. mkw. Uroczyste otwarcie N-Parku nastąpiło 29 sierpnia tego roku.

Uruchomiona właśnie nowoczesna stacja paliw ORLEN znajduje się na wjeździe do N-Parku. Czynna 24h na dobę 7 dni w tygodniu, stacja posiada szeroką ofertę produktów oraz usług. Do dyspozycji klientów oddanych zostało 6 stanowisk do tankowania samochodów oraz myjnia. Stacja działa w formacie Stop Cafe 2.0, co gwarantuje najnowocześniejsze rozwiązania gastronomiczne. W ofercie znalazły się kawa, świeżo wyciskane soki owocowe, gorące kanapki, panini, burgery, wrapy, zapiekanki i hot-dogi, a dla najmłodszych przygotowane jest mini menu.

N-Park realizujący ideę wygodnych zakupów blisko miejsca zamieszkania został zaprojektowany z myślą o komforcie klientów i oszczędności ich czasu. Witryny i oznakowania wszystkich sklepów są doskonale widoczne z przestrzeni parkingu naziemnego, do którego przylega pasaż pieszy biegnący wzdłuż całego budynku. Z pasażu zorganizowane są wejścia do poszczególnych placówek handlowych. Na terenie N-Parku zorganizowane są również miejsca do siedzenia oraz postoje dla rowerów.