Wrocław: śmierć w radiowozie pod izbą wytrzeźwień. To kolejny zgon w ciągu kilku dni Marcin Kruk

Policjanci poprosili lekarza dyżurnego izby wytrzeźwień przy ul. Sokolniczej o podejście do radiowozu, by pomóc pacjentowi, którego przywieźli Zdjęcie ilustracyjne / Fot. Michal Pawlik / Polskapresse

O pomoc lekarza dyżurnego z izby wytrzeźwień poprosił jeden z policjantów, którzy przywieźli pacjenta na Sokolniczą. Mężczyzna do izby nie zdążył trafić: zmarł na parkingu przed budynkiem. Wcześniej przebywał przy ul. Daszyńskiego we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło w ubiegłą środę. To kolejny zgon nietrzeźwej osoby na ul. Sokolniczej.