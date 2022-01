Wrocław. Śmierć w izbie wytrzeźwień. Sprawą zajął się prokurator (SZCZEGÓŁY)

W protokole zgonu wpisano niewydolność krążeniowo-oddechową. Śledztwo w tej sprawie prowadzi wrocławska prokuratura. Zostali przesłuchani świadkowie, teraz śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok 52-latka.

Jacek J. trafił do Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym przy ul. Sokolniczej 27 grudnia 2021 r.

- 27 grudnia 2021 o godz. 16.30 prokurator z prokuratury Wrocław-Stare Miasto został powiadomiony o zgonie mężczyzny na terenie WrOPON przy ul. Sokolniczej we Wrocławiu. Jacek J. z uwagi na stan upojenia alkoholowego został zabrany do WrOPON w tym samym dniu z terenu Dworca Głównego przez funkcjonariuszy pełniących służbę w komisariacie kolejowym - przekazała portalowi GazetaWroclawska.pl rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prokurator Małgorzata Dziewońska.

Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że podczas transportu do izby wytrzeźwień 52-latek zaczął czuć się źle. Z radiowozu do budynku WrOPON-u przewieziono go na wózku i od razu rozpoczęto akcję ratunkową. Prowadził ją lekarz izby, zostało wezwane pogotowie ratunkowe, ale resuscytacja oraz użycie defibrylatora nie pozwoliły uratować życia człowieka.