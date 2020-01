Słodka Dziurka - mały, osiedlowy sklep na wrocławskim Gaju przestaje istnieć. Przeczytajcie szczegóły. Co się stanie z kultowym miejscem na Gaju?

Pani Kasia, jego właścicielka wystawia go na sprzedaż. Nie, nie przegrała z zakazem handlu. Sklep wciąż przynosi przyzwoite zyski. Ale jego właścicielka skończyła studia i zmienia branżę. - Po sześciu latach prowadzenia Słodkiej Dziurki czas spróbować czegoś nowego - tłumaczy nam Katarzyna Jaworska.Ostatnio Słodka Dziurka została wystawiona na sprzedaż. "Przegrała z zakazem handlu w niedzielę" - ogłosiły portale, a o Pani Kasi stało się głośno w całej Polsce. - To nie tak - mówi nam Katarzyna Jaworska. Po prostu skończyła kolejne studia i rozpoczyna pracę w nowej branży.Jaworska wspomina, że przez lata pracy w handlu było różnie. Można było odczuć zwiększenie obrotów po wprowadzeniu 500+, można było odczuć zakaz handlu w niedzielę, szczególnie, kiedy na początku ludzie nie byli przyzwyczajeni i nie potrafili jeszcze robić zakupów przed takim wolnym dniem.Ale dodaje, że jak w każdej branży także tutaj na wyniki trzeba się napracować. - Muszę trochę zwolnić. Do tej pory jeżdżą sama o 3 w nocy po warzywa, jestem dla sklepu 20 godzin dziennie - opowiada. Z panią Katarzyną trudno porozmawiać, bo do sklepu co chwilę wpadają klienci. Z każdym jest po imieniu, często sięga po towar dla klienta, zanim ten powie, po co przyszedł.Jeśli do końca stycznia nie znajdzie się kupiec na całość, wszystko zostanie sprzedane oddzielnie. Zainteresowanym nowym najemcom Jaworska pokazuje zestawienie obrotów za ostatnie dwa lata, żeby nie mieli wątpliwości, iż wciąż jest to dochodowy interes. Katarzyna Jaworska rozpocznie pracę jako psychodietetyk. Początkowo myślała, żeby sklep stanowił jej zabezpieczenie finansowe, ale pochłaniająca czas i siły praca w dwóch miejscach jest trudna do pogodzenia z wychowywaniem dziecka. Wygrała więc chęć zmiany i spróbowania czegoś nowego po sześciu latach w sklepie.