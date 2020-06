Wrocław. Śledztwo w sprawie śmierci Igora Stachowiaka umorzone!

Przypomnijmy, że czterej byli policjanci odsiadują już wyroki za torturowanie mężczyzny w toalecie komisariatu. Prokuratura wciąż badała czy swoim zachowaniem nie przyczynili się do jego śmierci. Rodzina Igora nie zgadza się z decyzją o umorzeniu i zapowiada zażalenie.

- Zastanawiam się na prywatnym aktem oskarżenia – mówi nam Maciej Stachowiak . - Mam tylko wątpliwość czy ma to sens przy tej władzy. Czy nie jest tak, że musi się władza zmienić, żeby ktoś do końca rzetelnie wyjaśnił okoliczności śmierci mojego syna. Ale żadna władza nie trwa wiecznie. Dlatego nie poddaję się i będę nadal walczył.

Rzecz cała – przypomnijmy - wydarzyła się w niedzielę 15 maja 2016. Najpierw rano na wrocławskim Rynku czterech policjantów próbowało zatrzymać Igora. Akcja trwała kilkanaście minut, bo mężczyzna wykręcał się i wyrywał. Nie chciał z nimi iść. Przedłużająca się interwencję nagrywało dwóch mężczyzn. Jeden z nich wykrzykiwał do policjantów, żeby nie dusili Igora i traktowali go jak człowieka. Potem – już na terenie komisariatu – zatrzymanego zaprowadzono do toalety, by tam go przeszukać. Tu użyto wobec niego paralizatora. Kilka minut później – już w innym pomieszczeniu – gdy Igor wyrywał się i nie chciał pozwolić, by zapięto mu kajdanki na ręce trzymane z tyłu, zasłabł a potem zmarł.