Wrocław. Seks za pieniądze w więzieniu? Jest wyrok w tej sprawie

Oskarżenie nie przekonało sędziów, że wyrok pierwszej instancji jest błędny. Sąd Okręgowy potwierdził to, co słyszeliśmy w uzasadnieniu wyroku z 2018 roku. Prokuratura nie dostarczyła dowodów winy aż na 19 przestępstw zarzuconych funkcjonariuszom w akcie oskarżenia.

Część argumentów oskarżenia oparta jest na zeznaniach i wyjaśnieniach, które sąd ocenił jako nielogiczne i absurdalne. Przykład – jeden z więźniów twierdził, że za 50 zł załatwiono mu seks z więźniarką z oddziału kobiecego. Sądy obu instancji uznały, że opowiedziana historia byłaby niemożliwa do przeprowadzenia. Wątpliwości wzbudziła też kwota rzekomej łapówki.

Funkcjonariusz Artur B. został obciążony przez dwóch więźniów. Miał ukraść z więziennego depozytu odtwarzacz DVD i sprzedać im go. Zapłacili kartami telefonicznymi wartymi 160 zł. Takie karty dla więźniów to bardzo cenna rzecz. Również w te relacje sądy nie uwierzyły. Dopatrzyły się nielogiczności i sprzeczności w zeznaniach w tej sprawie. Nie ma też dowodów na to by jeden z funkcjonariuszy zlecił pobicie więźnia a potem tuszował tę historię.