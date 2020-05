Wrocław. Ruszyły zapisy dzieci do klas przygotowawczych. Zajęcia będą za darmo (SZCZEGÓŁY)

Do klasy przygotowawczej chodzą dzieci, które rozpoczynają naukę w polskiej szkole. Oferta skierowana jest do dzieci obcojęzycznych – w tym obcokrajowców oraz dzieci powracających do Polski z emigracji.

W klasie przygotowawczej dzieci:

– mają większą liczbę zajęć z języka polskiego|

– uczą się codziennej komunikacji, ale też słów i wyrażeń z matematyki, przyrody, historii i innych przedmiotów szkolnych

– poznają polską kulturę, biorą udział w lekcjach tematycznych i zajęciach integracyjnych

– lepiej poznają miasto

Jednocześnie dziecko nie traci roku, ponieważ realizuje podstawę programową dla swojego poziomu!

Więcej informacji znajdziecie bezpośrednio w szkołach biorących udział w projekcie. Informacje dotyczące idei Klas przygotowawczych oraz listę szkół znajdziecie poniżej.

Klasy przygotowawcze dla dzieci obcojęzycznych

