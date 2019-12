W sklepach zaczęły się poświąteczne wyprzedaże. Przeczytajcie szczegóły

Tradycyjnie zimowe wyprzedaże zaczynają się zaraz po świętach, czyli 27 grudnia i trwają nawet do końca stycznia. Termin obowiązywania promocji w poszczególnych sklepach zależy od ich właścicieli. Wiele osób czeka na ten dzień i koniec roku kojarzy właśnie z przecenami.



- Mam wolne w pracy przez cały okres okołoświąteczny, bo chciałam skorzystać ze świetnych cen od razu, jak tylko będzie można. Lubię ten okres, mogę poszaleć. Dlatego przyjechałam dzisiaj na zakupy. Szukam jakiejś kreacji na sylwestra, no i może jeszcze kilku rzeczy do szafy, żeby odświeżyć swoją garderobę - mówi Jolanta Mazur spotkana w centrum handlowym Magnolia Park.

Kupować od razu czy czekać na większe przeceny?



Każdy, kto w okresie zimowych promocji szuka czegoś dla siebie, ma w tym zakresie swoją taktykę. Niektórzy przyjeżdżają do sklepów od razu, by móc wybierać z pełnej oferty, inni czekają na pogłębienie się obniżek.



- Poświąteczne rabaty wynoszą średnio od 30 do 50 procent. Wysokość zniżek jest ustalana przez poszczególnych najemców, jednak przyzwyczailiśmy się do tego, że z czasem rabaty się pogłębiają, sięgając 70 procent, a w niektórych przypadkach nawet więcej. Przyjmuje się, że okres poświątecznych wyprzedaży rozciąga się na cały styczeń, nie warto jednak zwlekać z zakupami – w pierwszych dniach wyprzedaży wybór produktów jest po prostu największy - przekonuje Marta Kocik, menedżer ds. marketingu i PR Magnolia Park.



Podobnego zdania jest wielu wrocławian, którzy tłumnie ruszyli dzisiaj na zakupy. Niektórzy kupowali i po cichu sumowali, ile udało im się zaoszczędzić, inni tylko oglądali i porównywali ceny.



- Przyjechaliśmy całą rodziną, żeby skorzystać z przecen. Kupiłem sobie płaszcz i przebrania karnawałowe dla dzieci. Policzyliśmy, że zaoszczędziliśmy prawie 300 złotych - wylicza pan Tomasz.



Czego szukamy na wyprzedażach?



Okazuje się, że podczas zakupowego szaleństwa nabywamy nie tylko ubrania, ale także na przykład nowy telewizor. W tym czasie chętniej sięgamy także po marki "z wyższej półki".



- Zimowe wyprzedaże to jeden z najlepszych okresów dla naszego portfela, bo wtedy jeszcze taniej możemy kupić nowe buty, wyposażenie do domu czy sprzęt narciarski, z którego skorzystamy podczas wypadu w góry. Podczas takich zakupów stawiamy na coraz bardziej markowe produkty, które posłużą nam dłużej i nie boimy się kupować kreacji lepszej jakości. To właśnie one dzięki wyprzedażom są bardziej dostępne dla każdego z nas - mówi Katarzyna Warzecha, marketing manager Wrocław Fashion Outlet.



- To doskonały moment na zakup elektroniki, obuwia, ubrań, artykułów sportowych czy elementów wyposażenia wnętrz. Pełnowartościowych i jakościowych produktów za ułamek ceny - dodaje Marta Kocik, menedżer ds. marketingu i PR Magnolia Park.



Aby zachęcić do kupowania, część galerii handlowych w pierwszych dniach wyprzedaży wydłuża godziny otwarcia do 22. Warto więc zorientować się przed wyjazdem, ile będziemy mieli czasu na zakupy. Dobrze przemyśleć także pozostawienie samochodu w większej odległości od danej galerii, bo często znalezienie wolnego miejsca, a później wyjazd, na przykład z parkingu podziemnego, może zająć o wiele więcej czasu, niż zwykle.

