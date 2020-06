Wrocław. Ruszyły matury w czasie epidemii koronawirusa (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Już kilka dni przed maturą, tegoroczni abiturienci dostali mapkę ze swoją szkołą z zaznaczonymi, aż sześcioma wejściami do budynku. Byli proszeni, by pojawić się przed szkołą od godz. 8 do 8.30. Klasy wchodziły do budynku różnymi wejściami, a dyrekcja prosiła o wyjątkowe zdyscyplinowanie przy wpuszczaniu młodzieży do klas, w których mieli pisać matury.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający musieli zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) i poruszać się zgodnie z oznaczeniami - strzałki naklejone w różnych miejscach. Mieli zakryte usta i nos. Maseczki i osłony mogli zdjąć dopiero na sali egzaminacyjnej, po zajęciu swojego miejsca.