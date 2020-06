Wrocław. Ruszają "Sąsiedzkie spacery". Odkryjcie tajemnice Brochowa, Przedmieścia Oławskiego, Kleczkowa i Ołbina (HARMONOGRAM)

Sąsiedzkie spacery to pierwsze działanie Strefy Kultury Wrocław po ogłoszeniu pandemii, w którym będzie można bezpośrednio wziąć udział. – W tym trudnym dla wszystkich roku również w programie Sąsiadujemy musieliśmy przystosować się do pandemicznej sytuacji – mówią koordynatorzy programu. – W zeszłym miesiącu udało nam się zorganizować dwanaście koncertów z okazji Dnia Sąsiada, których można było posłuchać nie tylko w internecie, ale też z okien i balkonów. Od najbliższej soboty wychodzimy z sieci i zapraszamy na wspólne plenerowe wędrówki – oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, zdrowie jest bowiem najważniejsze! – dodają.

Idziemy na wycieczkę

W czerwcu i lipcu uczestnicy podwórkowych wypraw razem z przewodnikiem Szymonem Maraszewskim odkryją tajemnice czterech wrocławskich osiedli – Brochowa, Przedmieścia Oławskiego, Kleczkowa i Ołbina. Sobotnie wędrówki będą okazją, by poznać ich niepowtarzalny klimat i wiele zaskakujących historii. – W sytuacji, w której dalekie podróże wciąż nie są wskazane, zapraszamy do wspólnego odkrywania bliższych geograficznie, lokalnych przestrzeni i opowieści. W trakcie sąsiedzkich spacerów z pewnością znajdą dla siebie coś ciekawego zarówno miłośnicy historii, jak i architektury, a nawet przyrody – zachęcają organizatorzy.

Brochów na dobry początek

Pierwszy spacer odbędzie się w sobotę, 27 czerwca na Brochowie. Uczestnicy będą mieli okazję, by zajrzeć m.in. do najstarszego we Wrocławiu parku, gdzie nie tylko poznają kilka pomników przyrody, ale też postarają się nie zgubić w parkowym labiryncie. Brochów to dawna miejscowość kolejarska, dlatego nie zabraknie opowieści o życiu pracowników kolei i wizyty na wyremontowanym dworcu. Trasa spacerów przebiegnie również przez kilka osiedlowych podwórek, gdzie będzie można zobaczyć mural nawiązujący do historii zamieszkujących osiedle Romów.