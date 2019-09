Wrocław. Rusza sprzedaż mieszkań na ul. Armii Krajowej na Krzykach. Zobacz wizualizacje

W trzech etapach inwestycji na wrocławskich Krzykach, realizowanych równocześnie, powstanie łącznie 171 lokali mieszkalnych, 29 lokali usługowych i 16 lokali biurowych Dodatkowo w inwestycji powstanie 355 lokali objętych modelem aparthotelu. Zakończenie projektu planowane jest na IV kw. 2022 r.

- Armii Krajowej 7 to projekt pod wieloma względami wyjątkowy. To nie tylko jedna z największych inwestycji w historii i2 Development, to również realizacja zmodyfikowanej strategii rozwoju spółki, której filarem jest wzrost skali działalności deweloperskiej w segmencie mieszkaniowym m.in. poprzez poszerzenie oferty o projekty adresowane do szerszego grona klientów. W końcu Armii Krajowej 7, ze względu m.in. na umiejętne połączenie funkcji mieszkalnych, aparthotelowych i usługowych będzie przykładem inwestycji adresowanej do różnorodnego grona odbiorców, obliczonej na stworzenie w tej części Wrocławia pełnowartościowego kwartału nowoczesnej tkanki miejskiej. Inwestycja jest skierowana zarówno do inwestorów, chcących ulokować kapitał na rynku nieruchomości, jak również doskonale wpisuje w wymagania i możliwości finansowe młodych ludzi, którzy będą chcieli rozpocząć swoją drogę zawodową we Wrocławiu. Jesteśmy przekonani, że projekt, którego jednym z atutów jest atrakcyjna lokalizacja, stanie się lokalnym bestsellerem. Już teraz nasza przedsprzedażowa oferta spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony klientów. Tylko w ciągu zaledwie kilku dni zarezerwowano 146 lokali w inwestycji – informuje Marcin Misztal, prezes i2 Development.