Wrocław. Rozpoczęła się realizacja Zajezdni Wrocław na Nadodrzu. Zobacz zdjęcia

Zajezdnia Wrocław będzie kameralnym budynkiem położonym w pobliżu zabytkowej zajezdni tramwajowej, od której wzięła się nazwa inwestycji. W 6-piętrowym budynku, inspirowanym zabudową okolicznych kamienic, znajdzie się prawie 200 mieszkań, wśród których dominują jednopokojowe lokale typu studio o powierzchni od 25 do 27 mkw. Do większości przynależeć będą balkony, a do kilku ogródki na pierwszym piętrze.

W Zajezdni Wrocław znajdą się i większe, kilkupokojowe mieszkania – do 56 mkw. Na parterze pojawi się przestrzeń usługowa, odwołująca się do handlowych tradycji dzielnicy, a pod budynkiem hala garażowa. Ponadto w Zajezdni Wrocław zaplanowano reprezentacyjny hol wejściowy i klub mieszkańca.

W dawnych czasach na terenie Nadodrza bogaci mieszczanie zakładali ogrody i tworzyli letnie posiadłości. Prawdziwy rozwój tych terenów nastąpił na początku XIX wieku, kiedy obszar włączono w granice miasta, wyburzając stare fortyfikacje. Wówczas w krajobrazie dzielnicy zaczęły pojawiać się kamienice, kościoły, zielone skwery i place. Wojna nie zniszczyła tej części miasta, więc zaraz po niej swoją siedzibę miały tutaj pierwsze władze miasta, tu zaczął działać po wojnie pierwszy hotel, restauracja czy redakcja gazety. Okolica szybko zaczęła zapełniać się zakładami rzemieślników, kawiarenkami i maleńkimi sklepikami, stając się dla wrocławian synonimem zakupów.

Zajezdnia Wrocław to druga inwestycja francuskiego dewelopera na Nadodrzu. Pierwszą jest Centreville – nowoczesny apartamentowiec z luksusowymi penthouse’ami realizowany przy ul. Drobnera, w charakterystycznym niedokończonym budynku. Pozostałe projekty Bouygues Immobilier we Wrocławiu to niedawno ukończony kompleks Jagiełły 6 na Kępie Mieszczańskiej oraz inwestycje mieszkaniowe przy wybrzeżu Wyspiańskiego 11, przy ul. Pięknej i przy parku Grabiszyńskim. Bouygues Immobilier inwestuje także w Warszawie i Poznaniu. Od 2001 roku zrealizował w Polsce 32 inwestycje, w których oddał do użytku ok. 5 tysięcy mieszkań.