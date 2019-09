Wrocław. Rozbity radiowóz na ul. Jedności Narodowej. Co się stało?

- Doszło do klasycznego najechania na tył. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Prędkość była niewielka, bowiem w momencie zdarzenia było duże natężenie ruchu – mówi st. sierż. Dariusz Rajski z biura prasowego policji.

Jak informuje funkcjonariusz, policjantka zostanie ukarana mandatem za spowodowanie kolizji.

- Warto pamiętać, że dziennie policjanci podejmują we Wrocławiu ok. 400 różnego rodzaju interwencji. I choć staramy się, aby unikać takich sytuacji, to niestety będą się czasem zdarzać – dodaje Dariusz Rajski.

Do zdarzenia doszło w środę, późnym popołudniem.