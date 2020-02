"Gotowe są już konstrukcje żelbetowe kładki oraz pochylni po obu stronach alei. Najbliższe zadania to m.in. położenie warstw izolacyjnych i antykorozyjnych, montaż słupów oświetleniowych i balustrad, wykonanie schodów od strony ul. Piwnika-Ponurego wraz z oznaczeniami dla osób niewidomych i niedowidzących... Jest jeszcze sporo do zrobienia."

- informuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu na swoim profilu na Facebooku.