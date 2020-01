Wrocław. Robert Biedroń z partnerem zbiera pieniądze na WOŚP

Pieniądze zbiera wspólnie ze swoim życiowym partnerem, wrocławskim posłem Lewicy Krzysztofem Śmiszkiem. Spotkaliśmy ich w okolicach Rynku, u zbiegu ulicy Oławskiej i Świdnickiej.

- Od 28 lat jestem wolontariuszem WOŚP. Widzę, że to serce WOŚP każdego roku jest coraz większe i pewnego dnia ogarnie całą Polskę i z czasem trafi tam, gdzie jeszcze nie trafia, czyli do skostniałych serc niektórych polityków - mówił we Wrocławiu Robert Biedroń. - Ubolewam, że są tacy, którzy próbują nas w takim dniu podzielić.

- Mój kuzyn korzystał ze sprzętu WOŚP. Jest ciężko chory, to poważna choroba. Ta aparatura kiedyś uratowała mu życie, dzięki temu żyje - dodał Biedroń. - Wydaje mi się, że nie ma rodziny, która nie korzystałaby z tego sprzętu. Jako prezydent Słupska widziałem to w naszym szpitalu wojewódzkim. To naprawdę działa. I to widać.