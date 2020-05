Wrocław. Przywiózł im pizzę na urodziny, a oni go pobili i okradli (SZCZEGÓŁY)

Dwaj młodzi wrocławianie trafili za kraty aresztu po tym jak dokonali serii napadów i kradzieży. Podczas jednego z nich zaatakowali, a następnie okradli dostawcę pizzy, który przywiózł jedzenie na imprezę urodzinową.

Policjantów patrolujących w nocy Stare Miasto poinformowano o rozboju, do którego miało dojść w rejonie Placu Legionów. Na miejsce pojechał patrol w nieoznakowanym radiowozie.

- Funkcjonariusze w pewnym momencie zauważyli dwóch mężczyzn odpowiadających wyglądem rysopisowi sprawców. Mężczyźni próbowali uciekać, ale po krótkim pościgu mieli już na rękach kajdanki – relacjonuje st. sierż. Krzysztof Marcjan z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Policjanci znaleźli przy zatrzymanych rzeczy osobiste należące do napadniętego, pobitego i okradzionego mężczyzny. Wrocławianie zatrzymani przez wywiadowców trafili do komisariatu, a tam udowodniono dwóm młodzieńcom aż trzy rozboje. Do pierwszego zdarzenia doszło pod koniec marca kiedy to sprawcy pobili i okradli dostawcę pizzy, gdy ten przywiózł im ją na imprezę urodzinową. Kolejnych dwóch dopuścili się w dniu zatrzymania - na terenie Grabiszynka oraz Starego Miasta. Ich łupem padły nie tylko pieniądze i dokumenty, ale nawet papierosy i pizza.