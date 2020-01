Wrocław. Przy pl. Strzegomskim staną nowe bloki. Zobaczcie, jak będą wyglądać (WIZUALIZACJE)

Legnicka 33 to budynek z 10 kondygnacjami nadziemnymi, zaprojektowany przez pracownię 3XA.

Przed wojną był to fragment gęstej, śródmiejskiej zabudowy w formie kamienic o różnorodnych elewacjach. Postanowiliśmy nawiązać do nich i stworzyć projekt, który będzie współczesną interpretacją dawnej architektury, dopasowaną do obecnych warunków urbanistycznych – mówi Maciej Kowaluk, architekt z pracowni 3XA.