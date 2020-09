Wrocław. Przez cały wtorek możesz jeździć komunikacją miejską za darmo. Co trzeba zrobić?

8 września to Dzień Walki z Analfabetyzmem. Z tej okazji we wtorek - w ramach promowania czytelnictwa - komunikacją miejską we Wrocławiu będzie można jeździć bez biletu.

Jest jednak jeden warunek - w czasie kontroli trzeba będzie pokazać papierową książkę lub czytnik elektroniczny (czasopisma i audiobooki nie będą honorowane).

Bez biletów, ale z książką lub czytnikiem elektronicznym, będzie można podróżować również Kolejami Dolnośląskimi i Przewozami Regionalnymi (w granicach Wrocławia) oraz liniami strefowymi, których numer zaczyna się od cyfry 9.