Wrocław. Przejście podziemne na Świdnickiej. Zobacz, jak wyglądało, jak wygląda, a jak mogło wyglądać (ZDJĘCIA, PROJEKTY) rsm

Niby zwykłe przejście podziemne, jedne z wielu we Wrocławiu. Jednak dla wielu osób to kultowe miejsce w stolicy Dolnego Śląska. Zobacz archiwalne zdjęcia przejścia oraz niezrealizowane projekty, czyli jak mogło wyglądać. Zapraszamy do naszej galerii