Wrocław. Przeczytajcie, co słychać na budowie linii tramwajowej na Popowice

Wykonawca II etapu budowy tramwaju na Popowice został wybrany. Za ponad 150 mln zł wybuduje on m.in. fragment torowiska i drogi, skrzyżowania oraz ścieżki rowerowe. W ramach trwających obecnie prac położono w tym tygodniu kolejne 265 nawierzchni na ulicy Długiej. Konieczna była także wymiana kilkudziesięciu kilometrów przewodów biegnących pod ziemią.

W przetargu na wykonanie kolejnego etapu prac związanych z budową tramwaju na Popowice wyłoniony został zwycięzca. Do Wrocławskich Inwestycji wpłynęły 4 oferty, ale tylko jedna mieściła się w budżecie. Zadanie to pochłonie ponad 150,2 mln zł. W jego ramach powstanie 3,1 km torowiska (w tym 1,45 torowiska zielonego), 4,8 km ścieżek rowerowych, 5,3 km chodników oraz instalacje podziemne. Przebudowane zostanie także 1,5 km drogi i 10 skrzyżowań, a także wzmocniony most Dmowskiego, aby mógł tamtędy w przyszłości przejeżdżać tramwaj. Przy stacji Wrocław Popowice ma być wybudowany węzeł przesiadkowy. Na to wszystko wykonawca będzie miał 2 lata od momentu podpisania umowy.