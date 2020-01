Oto kulisy tej sprawy...

Policyjnym radiowozem, który przed kilkoma dniami zderzył się z tramwajem w centrum Wrocławia, jechali funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością pseudokibiców dolnośląskiej policji. Wieźli zatrzymanego wcześniej mężczyznę, podejrzewanego o handel narkotykami . Do zdarzenia doszło w środę 15 stycznia około godziny 13.30 u zbiegu Ruskiej i Kazimierza Wielkiego.Radiowóz jechał z ul. Trzebnickiej. Tu zamaskowani policjanci zatrzymali volkswagena golfa i wyciągnęli z niego dwóch mężczyzn. Po drodze do gmachu komendy wojewódzkiej zderzyli się z tramwajem. Jeden z zatrzymanych mężczyzn trafił do szpitala. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało.Dziś wiemy, że zatrzymani to osoby związane ze środowiskiem wrocławskich pseudokibiców. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu prowadzi śledztwo, dotyczące handlu narkotykami. Dwaj zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w obrocie środkami odurzającymi. Jeden z nich został tymczasowo aresztowany, drugiego po przesłuchaniu zwolniono do domu. Prokuratura nie ujawnia bliższych szczegółów tej sprawy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania osób zamieszanych w handel narkotykami.Dodajmy, że ukarany mandatem został też policjant, który prowadził radiowóz. Został uznany za winnego kolizji z tramwajem.