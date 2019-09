Wrocław. Przeczytaj, kiedy rozpoczyna się rok akademicki na uczelniach (DANE ZE WSZYSTKICH SZKÓŁ WYŻSZYCH)

Inauguracja odbędzie się 3 października (w czwartek) od godziny 11 w sali audytoryjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zgromadzeni posłuchają wystąpienia rektora uczelni, prof. Andrzeja Kalety. Następnie wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia: dla pracownika, najlepszych absolwentów, a także dla studentów za inicjatywy promujące Uniwersytet Ekonomiczny. Ponadto, pięcioro profesorów otrzyma dyplomy Honorowego Profesora UE we Wrocławiu. Na zakończenie wydarzenia zaplanowano wykład inauguracyjny dr. Marcina Czyczerskiego, prezesa CCC s.a., pt. "E-commerce rewolucją w branży detalicznej - trend, którego nie można przegapić".

Uroczystości na Uniwersytecie Przyrodniczym zaplanowano na przyszły czwartek, 3 października, od godziny 11 w Auli Jana Pawła II w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wydarzenie rozpocznie się wystąpieniem rektora, prof. Tadeusza Trziszki, po którym odbędzie się promocja doktorów habilitowanych, wręczenie statuetek Sapere aude, Sapere auso, odznaczeń uczelnianych, wyróżnień najlepszym absolwentom uczelni, a także nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Jorgowi Hartungowi, który wygłosi później wykład.

Akademia Wychowania Fizycznego

Pracownicy i studenci wrocławskiej AWF rozpoczną nowy rok akademicki najszybciej spośród wszystkich uczelni. Tutaj uroczystość inauguracyjną zaplanowano na najbliższy piątek 27 września od godziny 10 w Oratorium Marianum. Wydarzenie otworzy wystąpienie rektora, prof. Andrzeja Rokity. Następnie wręczone zostaną dyplomy magisterskie, doktorskie i doktora habilitowanego, a także nagrody i odznaczenia. Kolejny punkt programu to wykład prof. Michała Kurczyńskiego pt. "Równowaga ciała człowieka: zmysł, czy coś więcej".

Uczelnie artystyczne

Wrocławskie uczelnie artystyczne będą miały w tym roku najdłuższe wakacje, przynajmniej oficjalnie. Ich wspólna inauguracja zaplanowana jest na poniedziałek, 7 października, w Oratorium Marianum od godziny 11. Udział w niej wezmą: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – Filia we Wrocławiu oraz Akademia Sztuk Plastycznych im. Eugeniusz Gepperta we Wrocławiu. Inauguracji towarzyszyć będzie wystawa w Galerii NEON: Dopełnianie - Małgorzata Dajewska i Piotr Błażejewski.

Uniwersytet Medyczny

Uroczysta inauguracja odbędzie się w przyszły piątek, 4 października, na wydziale farmaceutycznym z oddziałem analityki medycznej. W tym dniu od godziny 10 do 15 obowiązywać będą godziny rektorskie. Podczas wydarzenia wręczony zostanie doktorat honoris causa prof. Tomaszowi Grodzickiemu z Uniwersytetu Jagiellońskiego.