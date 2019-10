Wrocław. Przeczytaj, gdzie będzie zakaz jazdy hulajnogami!

Zakaz wstępu z hulajnogami w czasie imprez masowych na Rynek i dodatkowe opłaty za parkowanie hulajnogą na Rynku - to wstępne ustalenia, jakie miasto wypracowało podczas spotkania z operatorami hulajnóg. Co się jeszcze zmieni?

Na razie we Wrocławiu nie będzie więc porządków, jakie rozpoczęły już władze Warszawy i Krakowa, gdzie porzucane na chodnikach hulajnogi utrudniające przejście pieszym są przez miejskie służby wywożone - tak jak nielegalnie zaparkowane auta. Urzędnicy z ratusza spotkali się dziś ze wszystkimi operatorami hulajnóg działającymi we Wrocławiu.

- Miasto wyszło do nas z propozycją wprowadzenia dodatkowych opłat za parkowanie na terenie Rynku. Czy to zostanie wprowadzone? Zobaczymy. Musimy sprawdzić, czy w ogóle da się taką dodatkową opłatę wdrożyć pod kątem lokalizacji w naszych aplikacjach - mówi Jakub Michałowski z firmy Bird. - Na pewno na terenie Rynku nie będzie można parkować hulajnogami w czasie imprez masowych. Dowiedzieliśmy się też, że większość uwag dotyczących parkowania hulajnóg dotyczy Rynku. Ale porozrzucane hulajnogi można zobaczyć wszędzie, nie tylko na wrocławskim Rynku. Czy zostaną więc wprowadzone jakiekolwiek działania, mające na celu uporządkowanie hulajnóg w innych częściach miasta?

- O tym też rozmawialiśmy. Miasto chce i my też deklarujemy taką chęć zintensyfikowania działań uporządkowania hulajnóg na terenie Wrocławia. My możemy zaproponować, że na wiosnę pojawi się więcej naszych patroli, które będą hulajnogi stawiać tak, by nie przeszkadzały innym użytkownikom ruchu drogowego - mówi Jakub Michałowski. Dlaczego nie skorzystać z gotowego rozwiązania, jakim są stojaki na hulajnogi? Takie rozwiązanie już istnieje, są producenci tego typu urządzeń, a pojedynczy stojak kosztuje kilkaset złotych. - Podobne rozwiązania są rozważane, jednak z uwagi na ograniczoną dokładność GPS w wielu przypadkach nie są funkcjonalne, gdyż nie zawsze pokazuje nam realną lokalizację, co może stworzyć ogromne problemy dla mieszkańców - uważa Jakub Michałowski. Docelowo operatorzy hulajnóg myślą o parkingach dla hulajnóg. Nie chodzi jednak o stojaki, a o parkingi z kopertami na hulajnogi.

Jednym z elementów dyskusji było ograniczenie prędkości wszystkich pojazdów do 20 km/h. To mogłoby rzeczywiście wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg (przypomnijmy, że we Wrocławiu doszło już do dwóch poważnych wypadków osób jadących hulajnogami, w tym jeden był śmiertelny). Tyle że to kolejne ustalenie, które ma dotyczyć tylko poruszania się po wrocławskim Rynku. A nie całego Wrocławia. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich operatorów hulajnóg, dyrektor Biura Smart City, Robert Bednarski, przedstawiciele Straży Miejskiej i przedstawiciele Parku Kulturowego.

