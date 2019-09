Wrocław. Przebudowywane dwa lata temu przejście Świdnickie przecieka

- Panowie zrobili wykop, nie zabezpieczyli go, spadł deszcz, w czasie ulewy nic nie robili. Nikt nie pomyślał, że na dole jesteśmy my i po zrobieniu wykopu też będzie przeciekać - mówi Aneta Siwka, kierownik Centrum Innowacji Przejście. - Woda się wlała i u nas, i w korytarzu na łączeniu.

Po deszczu, przecieka do filii Miejskiej Biblioteki Publicznej znajdującej się pod ziemią. I tu ciekawostka. Robotnicy, którzy przyjechali, by naprawić usterkę, sami źle zabezpieczyli swój wykop i teraz dopiero woda leje się do środka. Na pocieszenie pozostaje, że przebudowane przejście wciąż jest na gwarancji.

Co dokładnie podlega naprawie? - Firma Pro-Tra Building usuwa w tej chwili usterki związane z nieszczelnością i przeciekami w stropie - mówi Ewa Mazur, rzecznik prasowy ZDiUM.

Obecnie wykopy prowadzone są po to, żeby zlokalizować źródło przecieku. Gorzej, że nikt nie zabezpieczył ich tak, by woda w trakcie prowadzenia prac nie lała się do biblioteki. Urzędnicy twierdzą jednak, że obecne prace mają na celu naprawienie jedynie subtelnej usterki.