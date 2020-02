Wrocław. Protest ekologów przed sklepem RESERVED. Firma zawiesza sprzedaż swetrów z kaszmiru

AKTUALIZACJA

środa (19 lutego)

OŚWIADCZENIE LPP, właściciela marki Reserved:

Jesienią ub.r. LPP, właściciel marki Reserved, opublikował nową strategię zrównoważonego rozwoju, w której zadeklarował, że od 2021 roku wełna, w tym kaszmir, używane do produkcji ubrań, będzie pochodziła wyłącznie z certyfikowanych i sprawdzonych źródeł, gwarantujących dobro zwierząt. Jeśli nie uda się zdobyć tego surowca w ten sposób, spółka oświadczyła, że zrezygnuje z dalszego jego stosowania. Takie stanowisko zostało jesienią ub.r. przekazane organizacji PETA Niemcy, inicjatorowi obecnych akcji bojkotujących markę. Pomimo tego Fundacja VIVA wraz z PETĄ, podjęła w lutym br. wzmożony atak przeciwko Reserved, próbując przekonać opinię publiczną, że wykorzystywane przez markę surowce są pozyskiwane w sposób jawnie prowadzący do cierpienia zwierząt. Jesteśmy zdania, że w swych działaniach Fundacja VIVA nie zachowuje się ani rzetelnie ani obiektywnie:

- dlaczego Fundacja VIVA i PETA posługują się zdjęciami i filmami pokazującymi drastyczne obrazy, nie mające związku z marką Reserved, wprowadzając opinię publiczną w błąd i oczerniając dobre imię marki?

- dlaczego obie organizacje bojkotują wyłącznie Reserved, która w porównaniu z konkurencyjnymi firmami odzieżowymi - wykorzystuje kaszmir w stopniu najmniejszym spośród konkurentów Reserved (zaledwie 0,007% kolekcji)?

- dlaczego ani Fundacja VIVA ani PETA nie podała danych dotyczących farm, na których zrobiono zdjęcia w maju 2019 tak, by móc poprawić sytuację tych zwierząt?

- dlaczego Fundacja VIVA dokonuje manipulacji w mediach społecznościowych usuwając i ukrywając komentarze LPP oraz Reserved, w których staramy się przedstawić stanowisko firmy w sprawie?

- dlaczego organizatorzy protestów ignorują stanowisko LPP, a jednocześnie rozpowszechniają jednostronnie i nierzetelnie informacje?

W obliczu tych faktów, wyrażamy oburzenie brakiem etyki i manipulacją ze strony Fundacji VIVA. Mamy wątpliwości co do prawdziwych pobudek jej działania i rzeczywistej troski o dobro kóz kaszmirskich. W związku z tym rozważamy możliwość wstąpienia na drogę prawną przeciwko Fundacji VIVA, która z nieznanych nam powodów postanowiła oczernić dobre imię marki Reserved, powołując się fałszywie na kwestie obrony zwierząt i nie prowadząc z naszą firmą żadnego dialogu.

Przy tym, chcąc zachować transparentność naszych działań informujemy, że podjęliśmy decyzję o całkowitym zawieszeniu sprzedaży ubrań zawierających kaszmir w kolekcji SS20 do czasu finalizacji umów z certyfikowanymi farmami, skąd pozyskiwany jest kaszmir.