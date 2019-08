Wrocław. Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie Dariusza Górala. Jak zginął?

Dariusz mieszkał z rodziną w Kaliszu. Do Wrocławia przyjechał do pracy w firmie informatycznej. Wieczorem 26 marca był na Rynku z kolegami z pracy i biznesowymi partnerami z Anglii. O godzinie 23.16 rozstali się na pl. Solnym. Kilkadziesiąt minut wcześniej pan Dariusz wysłał do żony esemesa, że wraca do domu.

Co się z nim działo później? Kilkudniowe poszukiwania skoncentrowały się nad fosą pomiędzy ul. Piotra Skargi a Świdnicką, bo tam doprowadziły poszukiwaczy psy tropiące. Dziś wiemy, że to był fałszywy trop. Dariusz Góral do godziny 3 nad ranem był w nocnym klubie w Rynku. To klub Burleska, działający identycznie jak kluby należące kiedyś do znanej sieci Cocomo. Na tego typu kluby często klienci skarżą się, że wydają w nich duże pieniądze i nie pamiętają jak to się stało.