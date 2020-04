Wrocław. Pracownik stacji benzynowej uratował życie klientowi (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Do zdarzenia doszło na stacji paliw Lotosu przy ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu. Tak sytuację opisuje pracownik stacji, Hubert Chachuła:

– Do okienka kasowego podszedł mężczyzna trzymając się za klatkę piersiową w okolicy serca. Niemal natychmiast wybiegłem na zewnątrz. Klientowi ciężko było ustać, musiał się podpierać. Poprosiłem koleżankę, żeby zadzwoniła na pogotowie. Mężczyzna z minuty na minutę czuł się coraz słabiej. Posadziłem go na ziemi i ułożyłem w pozycji bezpiecznej. Kiedy zaczął tracić oddech rozpocząłem resuscytację.W tamtej chwili nie myślałem się o niczym innym, tylko o potrzebie ratowania życia ludzkiego - relacjonuje mężczyzna.

Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji reanimacyjnej udało się zachować czynności życiowe mężczyzny. Gdy zespół pogotowia ratunkowego dotarł na miejsce, mężczyzna był już przytomny. Nie ma wątpliwości, że zawdzięcza swoje życie szybkiej reakcji pracownika stacji. W trakcie przeprowadzonej diagnostyki nie stwierdzono u niego zakażenia koronawirusem.