Na Sołtysowicach niebawem rozpocznie się budowa nietypowego osiedla. Nietypowego, bo z lokalną stacją meteorologiczną na dachu i z prognozą pogody wyświetlaną na ekranach przy windach. Inwestycję prowadzi deweloper Comodomo.

– Meteos będzie niepowtarzalnym miejscem na wrocławskich Sołtysowicach. Stworzymy osiedle przyjemne do życia. Mamy nadzieję, że będzie to najbardziej pogodne miejsce w stolicy Dolnego Śląska – mówi Andrzej Balcer, założyciel i prezes zarządu wrocławskiego przedsiębiorstwa budowlanego Comodomo. – W budynku dominują mieszkania dopasowane do potrzeb młodych par i ich rodzin. Meteos to idealne lokum na start. Średnia wielkość mieszkania wynosi tu nieco ponad 50 metrów kwadratowych – dodaje.

Budowa osiedla Meteos rozpocznie się jeszcze w listopadzie.Przy ul. Poprzecznej we Wrocławiu powstaną dwa 3-piętrowe budynki wielorodzinne, które będą realizowane etapami. Na dachu jednego z nich znajdzie się lokalna stacja meteorologiczna. Urządzenie dostarczy kompleksowej informacji o pogodzie i warunkach atmosferycznych, w tym odczuwalnej temperaturze i sile wiatru na osiedlu. Aktualny stan pogody i prognoza będą wyświetlane na monitorach umieszczonych przy każdej windzie. To właśnie od stacji meteorologicznej pochodzi nazwa osiedla.W pierwszym budynku zaprojektowano 50 kompaktowych mieszkań o liczbie pokoi od 1 do 4. Będą to lokale o powierzchni od 30 do 61 mkw. Do parterowych przynależeć będą ogródki wielkości od 21 do 295 mkw. Na piętrach przewidziano tarasy i balkony. – Dużym atutem mieszkań jest funkcjonalność i przejrzysty rozkład. Ma to szczególne znaczenie w mniejszych lokalach, gdzie ustawność jest podstawową miarą komfortu. W większych daje poczucie podwyższonego standardu – mówi Andrzej Balcer, związany z branżą nieruchomości od około 20 lat. W budynku zaplanowano tyle komórek lokatorskich ile mieszkań. Miejsca postojowe znajdą się przed obiektem.Założeniem projektowym wrocławskiego dewelopera było uzyskanie jak najniższych kosztów eksploatacyjnych mieszkań. Udało się to osiągnąć poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i wysokiej klasy materiałów. Energooszczędne ściany zewnętrzne i trzyszybowe okna pozwolą zaoszczędzić na ogrzewaniu.Szerokie przeszklenia klatek schodowych to z kolei obfitość naturalnego światła i oszczędności prądu. Przemyślane rozwiązania nastawione na ekonomiczną eksploatację zastosowano także w systemach wodno-kanalizacyjnych oraz przy projektowaniu instalacji elektrycznej.Budowa drugiego etapu rozpocznie się później – w pierwszym kwartale 2020 roku. Znajdą się w nim mieszkania o powierzchni od 27 do 55 mkw. oraz garaż podziemny. Nabywcy wybiorą spośród 27 lokali: 1-, 2- i 3-pokojowych. Zdaniem Andrzeja Balcera przyszłych mieszkańców najbardziej zachęci lokalizacja osiedla, które powstanie w pobliżu placu Grunwaldzkiego. Teren inwestycji jest położony tylko 800 metrów od Centrum Handlowego MŁYN i CH Korona, gdzie są sklepy, restauracje, kino i klub fitness. - Niewiele jest miejsc we Wrocławiu, gdzie miasto i przyroda są równocześnie tak blisko – zauważa prezes Comodomo. – Cała okolica nabiera bardzo pozytywnego kolorytu. Wrocławskie Sołtysowice to wygodny i przyszłościowy wybór.Deweloper zapewnia, że części wspólne zostaną wykończone elegancko, klatki schodowe będą przestronne, a na terenie osiedla powstanie plac zabaw dla dzieci. Budowa zakończy się w 2021 roku.Meteos to czwarta inwestycja mieszkaniowa Comodomo we Wrocławiu. Comodomo znane jest z wymagających projektów w segmencie premium. W portfolio przedsiębiorstw posiada m.in. willowe osiedle Quadrini, renowację kamienicy Casa Solare oraz inwestycję Villa Elegante na wrocławskich Wojszycach. Comodomo specjalizuje się w budowie małych, kameralnych osiedli.źródło: materiały prasowe