Wrocław. Powstaje nowe osiedle na Oporowie. Kolejny budynek Awipolis już w sprzedaży. Zobacz zdjęcia

- Klienci, którzy już zdecydowali się na zakup mieszkania w pierwszym budynku w ramach naszej inwestycji, docenili m.in. funkcjonalne rozkłady mieszkań i ogólnodostępne, naziemne miejsca postojowe. Awipolis to kompletne założenie, a wartość inwestycyjna lokali o najlepszych układach będzie rosła, więc to doskonały wybór dla osób szukających bezpiecznej i przynoszącej zyski w czasie lokaty kapitału – mówi Tomasz Sujak, członek zarządu Archicom S.A.

Prężnie rozwijająca się okolica Codzienny komfort życia zagwarantuje sprawna komunikacja z innymi rejonami Wrocławia. Dojazd do centrum ułatwi trasa biegnąca od ul. Wiejskiej, rozgałęziająca się w kierunku Kleciny i ulicy Grabiszyńskiej. Do Alei Bielany mieszkańcy Awipolis dotrą samochodem w ciągu 7 minut, a do ścisłego centrum miasta – w 20 minut.

- Położona nieopodal pętla tramwajowa Oporów, cztery linie autobusowe kursujące w okolicy czy stacja kolejowa Wrocław Zachodni, z której do Dworca Głównego dojedziemy w 15 minut – na użytkowników transportu zbiorowego również czeka mnogość wygodnych rozwiązań – wylicza Tomasz Sujak.

Miejsce, gdzie powstaje Awipolis, przeżywa obecnie boom inwestycyjny i prężnie się rozwija. W pobliżu znajdują się sklepy spożywcze, poczta, apteka, piekarnia i restauracja. Rodziców ucieszą na pewno liczne przedszkola i dwie szkoły podstawowe zlokalizowane w promieniu do 2 kilometrów od osiedla.

Słoneczne mieszkania o poszukiwanych metrażach

W nowo wprowadzonym do sprzedaży budynku na przyszłych właścicieli czeka 76 mieszkań o powierzchni od 36 do prawie 77 metrów kwadratowych.

- To lokale o najbardziej poszukiwanych metrażach, wychodzące na słoneczne strony świata, z tarasami albo balkonami, które zazwyczaj najszybciej znikają z oferty. Ponadto, w mieszkaniach na ostatnim piętrze, części stropów zostaną podniesione skosami, co da klientom możliwość niebanalnego zaaranżowania wnętrza – dodaje Tomasz Sujak.