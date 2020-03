Wrocław. Powstają kolejne mikroapartamenty przy lotnisku. Zobacz zdjęcia

Na ostatnich piętrach zaprojektowano mikroapartamenty jednopoziomowe o powierzchni 24 mkw. Ich lokatorzy będą mieli do dyspozycji pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienkę i przedpokój. Wszystkie lokale mają duże okna, klimatyzację oraz rekuperację w standardzie. Krzysztof Jabłoński zapewnia, że mikroapartamenty z powodzeniem mogą zostać wyposażone we wszystkie niezbędne elementy.

– Dzięki przemyślanym układom pomieszczeń są one uniwersalne, choć funkcja hotelowa jest tu dominująca – podkreśla. – Właściciele mikroapartamentów hotelowych przeznaczają je na wynajem. Minimaxy to także odpowiednie lokum na czas studiów – dodaje.

Dwa etapy inwestycji to łącznie 264 mikroapartamenty w czterech budynkach hotelowych z lokalami usługowymi. Budowa dwóch pierwszych właśnie się kończy. Można oglądać lokal pokazowy, który wyposażono i zaaranżowano w zgodzie z najnowszymi trendami. Powstały także miejsca postojowe oraz ok. 300-metrowa droga dojazdowa od ul. Zarembowicza do Minimaxów. Ponadto trwa budowa chodników i montaż oświetlenia. Ceny w drugim etapie to: 178 000 zł netto za lokal z antresolą i 168 500 zł za lokal jednopoziomowy. Miejsce parkingowe kosztuje 25 000 zł netto.