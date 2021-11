Wrocław. Poranny wypadek przy Pasażu Zielińskiego. Ranny jest motocyklista (ZDJĘCIA) Jarosław Jakubczak

W dalszym ciągu zablokowane są dwa pasy ruchu na ul. Swobodnej przy Pasażu Zielińskiego, po wypadku motocykla i samochodu, do jakiego doszło we wtorek (23.11) przed godziną 10. Ranny motocyklista trafił do szpitala.