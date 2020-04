Wrocław: Policjanci zagrali dla dzieci przebywających w Przylądku Nadziei [FILM, ZDJĘCIA]

47 tysięcy nowych drzew i krzewów posadzi zieleń miejska we Wrocławiu

Ponad 900 nowych drzew i ponad 46 tysiące krzewów i pnączy pojawi się w tym roku na zieleńcach, skwerach, poboczach ulic i w parkach w całym Wrocławiu. Wiosenna odsłona nasadzeń to głównie kwiecień, a jesienna to październik i listopad. Miasto wyda na nie co najmniej 1,7 mln zło...