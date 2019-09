Wrocław. Policjanci łapią dzisiaj przy przejściach dla pieszych. Uważajcie!

19-latek próbował udusić policjanta. Twierdzi, że nie wie co się stało

Policjant Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu został zaatakowany podczas kontroli drogowej przez 19-letniego mieszkańca powiatu kłodzkiego. Uderzył policjanta, próbował dusić, a nawet ugryzł go w rękę. Wrocławscy wywiadowcy obezwładnili agresora i doprowadzili go do policyjneg...