Do zatrzymania kierowcy doszło przy al. Hallera w niedzielę po godzinie 9.

Wrocławski sąd rozstrzygnie czy kobieta kierująca autobusem MPK linii 133 przejechała skrzyżowanie na czerwonym świetle czy nie. Autobus został zatrzymany przez policyjny patrol przy al. Hallera w niedzielę po godzinie 9.



- Policjanci chcieli ukarać panią kierowcę mandatem karnym, ale ona mandatu nie przyjęła – mówi Łukasz Dutkowiak z policji. - Będzie więc skierowany wniosek o ukaranie do sądu. To skrzyżowanie objęte monitoringiem, swój monitoring ma też autobus. Nie powinno być problemów żeby wyjaśnić tę sprawę - dodaje Dutkowiak.



Jak tłumaczy policjant, spór ma dotyczyć tego czy autobus wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle czy było to światło „późne pomarańczowe” - jak przekonywała kobieta siedząca za kierownicą miejskiego autobusu.

