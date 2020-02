Wrocław. Polacy z Wuhan opuszczają szpital wojskowy przy ul. Weigla. Wkrótce przylecą kolejni

zdjęcie ilustracyjne Paweł Relikowski

30 osób, które od ponad 2 tygodni przebywają w szpitalu wojskowym przy ul. Weigla we Wrocławiu, w środę (19 lutego) opuści szpital i będzie mogło wrócić do domów. Żadna z próbek pobranych do kolejnych badań na obecność koronawirusa nie dała wyniku pozytywnego. Za kilka dni przylecą do Wrocławia kolejni ewakuowani z Chin Polacy.