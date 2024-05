Wrocław - pogoda na weekend. Sobota, niedziela(01.06, 02.06). Długoterminowa prognoza pogody Redakcja Naszemiasto.pl

Wideo

Pogoda weekendowa we Wrocławiu. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków temperatura ma wynieść od 14°C do 24°C. Czy mamy spodziewać się opadów? Czy będzie słońce? W tym tekście porównasz prognozę pogody na sobotę (01.06) i niedzielę (02.06) dla Wrocławia. Uwzględniając w swoich planach prognozę pogody lepiej zaplanujesz weekend we Wrocławiu.