Wrocław pogoda na weekend. Piątek 11.09, sobota 12.09, niedziela 13.09. Długoterminowa pogoda na weekend dla Wrocławia

Czy weekend we Wrocławiu będzie deszczowy? Red.

Pogoda na weekend we Wrocławiu jest szczególnie ważna dla osób, które planują jakieś wydarzenia w piątek, sobotę lub w niedzielę. Meteorolodzy sprawdzili, jaka będzie pogoda w weekend 11.09 - 13.09 we Wrocławiu. Okazuje się, że możemy spodziewać się temperatur od 10°C do 26°C. W piątek na termometrach możemy zobaczyć 21°C, w sobotę 26°C. Weekend pożegnamy z maksymalną temperaturą 24°C w niedzielę. Prognozy pogody na weekend dla Wrocławia aktualizujemy na bieżąco. Pamiętaj jednak, że długoterminowe prognozy pogody na weekend mogą się zmieniać, dlatego planując weekend, sprawdzaj codziennie aktualną prognozę pogody na weekend 11.09 - 13.09 dla Wrocławia.