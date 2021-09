Wrocław - pogoda na weekend (17.09, 18.09, 19.09). Piątek, sobota, niedziela. Długoterminowa prognoza pogody

Pogoda weekendowa dla Wrocławia. Zdaniem synoptyków temperatura ma wynieść od 7°C do 17°C. Czy mamy spodziewać się opadów? Czy możemy spodziewać się słońca? Obejrzysz w tym miejscu prognozę pogody na piątek (17.09.2021), sobotę (18.09) i niedzielę (19.09) dla Wrocławia. Uwzględniając w swoich planach długoterminową prognozę pogody łatwiej zaplanujesz weekend we Wrocławiu.

Pogoda na weekend we Wrocławiu: piątek, 17.09.2021 Spodziewana temperatura w piątek we Wrocławiu to 17°C. W nocy temperatura może spaść do 12°C.

Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wyniesie 40%. Opady deszczu mogą wynosić ok. 1 mm. Zgodnie z długoterminową pogodą na weekend dla Wrocławia w piątek towarzyszyć nam będzie wiatr o maksymalnej prędkości do 21 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 12°C. Możemy spodziewać się, że kierunek wiatru będzie zachodnio-północny. Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz.

Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. . Pogoda na weekend we Wrocławiu w piątek:

przelotne opady. Maks. temp. 16 do 18 °C, min. temp. 10 do 12 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 17.09.2021: Temperatura w ciągu dnia: 17°C.

Temperatura w nocy: 12°C.

Wiatr: 21 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-północny.

Prawdopodobieństwo deszczu: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 3.2

Pogoda na weekend we Wrocławiu: sobota, 18.09.2021 W sobotę możemy spodziewać się ochłodzenia. W ciągu dnia temperatura we Wrocławiu może wynieść 15°C.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu meteorolodzy oceniają na 80 proc. Opady deszczu mogą wynosić ok. 4 mm. Według prognozy pogody na weekend dla Wrocławia wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością do 20 km/h. Noc może być chłodna, według prognoz termometry pokażą 8°C. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. . Pogoda na weekend we Wrocławiu w sobotę:

lekki deszcz. Maks. temp. 14 do 16 °C, min. temp. 7 do 9 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 18.09.2021: Temperatura w ciągu dnia: 15°C.

Temperatura w nocy: 8°C.

Wiatr: 20 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo deszczu: 80%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 2.5

Pogoda na weekend we Wrocławiu: niedziela, 19.09.2021 W niedzielę termometry pokażą 14°C w ciągu dnia. Prognozy długoterminowe na weekend przewidują, że wiatr północny będzie wiał z prędkością 13 km/h. W ostatni dzień weekendu możemy spodziewać się przelotnego deszczu. Zdaniem synoptyków, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w niedzielę wynosi 20 proc.

Według pogody na weekend we Wrocławiu w niedzielę będzie nieco chłodniej niż w sobotę. W nocy temperatura może spaść do 7°C. Pogoda na weekend we Wrocławiu w niedzielę:

pochmurnie. Maks. temp. 13 do 15 °C, min. temp. 6 do 8 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 19.09.2021: Temperatura w ciągu dnia: 14°C.

Temperatura w nocy: 7°C.

Wiatr: 13 km/h

Kierunek wiatru: północny.

Prawdopodobieństwo deszczu: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 2.5

Sztuczna inteligencja “nie radzi” sobie z hejtem?