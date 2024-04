Wrocław - pogoda na weekend (13.04, 14.04). Sobota, niedziela. Długoterminowa prognoza pogody Redakcja Naszemiasto.pl

Wideo

Pogoda na weekend we Wrocławiu. Zgodnie z zapowiedziami meteorologów temperatura ma wynieść od nan°C do nan°C. Czy będzie padać? Czy będzie słonecznie? Tutaj obejrzysz prognozę pogody na sobotę (13.04) i niedzielę (14.04) dla Wrocławia. Biorąc pod uwagę prognozę pogody łatwiej będzie ci zaplanować weekend we Wrocławiu.