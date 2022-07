Wrocław podpisał Pakt Mediolański i złożył deklarację dbania o zrównoważony system żywieniowy

Pakt Mediolański powstał w 2015 r. w Mediolanie, gdy miasto gościło wystawę EXPO. Wtedy burmistrzowie ponad stu miast z całego świata podpisali Pakt o Żywnościowej Polityce Miejskiej. Sygnatariusze zobowiązali się do rozwijania zrównoważonego systemu produkcji i transportu żywności, tak by wszyscy mieszkańcy mieli dostęp do zróżnicowanych produktów. Ochronie podlegać ma też lokalna bioróżnorodność, a jednym z najważniejszych założeń jest walka z marnowaniem jedzenia.

Do akcji przystąpiło od tamtego czasu 225 miasta z całego świata, a teraz Wrocław stawia nieśmiałe kroki. Podpisanie paktu nie wiąże się z żadnym certyfikatem wystawionym dla miasta za osiągnięcia czy za wprowadzony system działań, podnosi za to świadomość żywienia i daje możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy sobą.

Wrocław już na starcie pokazuje co zrobił w tym kierunku. Poza znaną wrocławianom akcją ,,Wrocław nie marnuje’’, lodówkami społecznymi, wprowadzono systemowe wsparcie dla naukowych rozwiązań w biznesie (MOZART), ale też powołano Wrocławską Radę Gastronomii, która wspiera restauratorów w ich codziennej pracy.